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Almanya’da terör operasyonu

Almanya'da terörle mücadele kapsamında çeşitli kentlerdeki 8 eve baskın düzenlendiği, 6 Suriyelinin gözaltına alındığı bildirildi.

21.11.2017 - 14:06
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Frankfurt Savcılığından yapılan açıklamada, bu sabah başlatılan operasyonda Kassel, Hannover, Essen ve Leipzig kentlerinde 8 evin arandığı belirtildi.

6 SURİYELİ YAKALANDI

Aramalar sırasında terör örgütü DEAŞ üyesi olmak ve Almanya'da kamuya açık bir yerde terör saldırısı planlamakla suçlanan 20 ila 28 yaşlarındaki 6 Suriyelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Almanya’da terör operasyonu

Gözaltına alınanların 4'ünün Aralık 2014'te, diğer ikisinin de 2015'in Ağustos ve Eylül aylarında iltica talebinde bulunmak amacıyla Almanya’ya geldiği kaydedildi.

Almanya’da terör operasyonu

Hessischer Rundfunk yayın kuruluşunun haberinde ise yakalanan zanlıların Essen’deki bir Noel pazarına saldırı planlama hazırlığı içinde olduğu öne sürüldü.

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