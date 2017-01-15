taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
81.524
USD
3,7360
EURO
3,9663
ALTIN
143,35
PETR
55,5400

Almanya'da 'Teröre Karşı Birlik' yürüyüşü

Almanya'nın Dortmund kentinde "Teröre Karşı Birlik" yürüyüşü ile terör protesto edildi.

15.01.2017 - 22:32
  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya'da 'Teröre Karşı Birlik' yürüyüşü

Merkezi Duisburg'da bulunan Turan Derneği'nin düzenlediği ve farklı kesimlerden çeşitli Türk derneklerinin destek verdiği yürüyüşe binden fazla kişi katıldı.
Şehrin merkez tren istasyonu önünden ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçen göstericiler slogan atarak terörü lanetledi.

Almanya'da 'Teröre Karşı Birlik' yürüyüşü

Ellerinde "Teröre karşı birlik", "Terörün vatanı yoktur", "Kahrolsun terörizm" yazan dövizler taşıyan göstericiler, slogan atarak terör örgütlerine kucak açıp finansal destek sağlayan ülkeleri eleştirdi.

Almanya'da 'Teröre Karşı Birlik' yürüyüşü

POLİSİN TUTUMU ELEŞTİRİLDİ

Derneğin basın sözcüsü Mustafa Esmer, Almanya'da yaşayan gençlerin demokratik haklarını yeterince kullanamadığını belirterek, "Bir avuç terör örgütü sempatizanı gösteri yapıyor ve Almanlar buna seyirci kalıyor. Artık bu duruma sessiz kalmayacağız. Bu yürüyüşü 'biz de burada varız' demek için düzenledik. Bundan sonra da gösterilerimiz devam edecek. Kimden gelirse gelsin terörün her türlüsünü lanetliyoruz." dedi.

Almanya'da 'Teröre Karşı Birlik' yürüyüşü

Her türlü izni almalarına rağmen polisin yürüyüş öncesi megafonlarını aldığını ve kendilerine bazı konularda zorluk çıkardığını ifade eden Esmer, polisin bu tutumunu eleştirdi.

Almanya'da 'Teröre Karşı Birlik' yürüyüşü

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Referandum tarihi belli oldu

Referandum tarihi belli oldu

441
Hulusi Akar DEAŞ ile mücadele toplantısına katıldı

Hulusi Akar DEAŞ ile mücadele toplantısına katıldı

170
Kıbrıs’ı satıyorsunuz diyen CHP'li vekile: Seni vermedik

Kıbrıs’ı satıyorsunuz diyen CHP'li vekile: Seni vermedik

255
TBMM başkan vekili Aydın oylamayı geciktiren vekillere takıldı

TBMM başkan vekili Aydın oylamayı geciktiren vekillere takıldı

144
PKK'nın Sincar Dağı eteklerinde kurduğu terör kampı

PKK'nın Sincar Dağı eteklerinde kurduğu terör kampı

173
Arda gol attı Barcelona 5'ledi

Arda gol attı Barcelona 5'ledi

20
İran yeni uçağını hacı yapacak

İran yeni uçağını hacı yapacak

193
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM