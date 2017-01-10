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Almanya'da terörle mücadele yasaları sertleştirilecek

Hükümet, başkent Berlin'de 19 Aralık'ta bir Noel pazarına yapılan saldırı nedeniyle terörle mücadele yasalarını sertleştirme kararı aldı.

AA | 10.01.2017 - 21:39
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Almanya'da terörle mücadele yasaları sertleştirilecek

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve Adalet Bakanı Heiko Maas, yaptıkları görüşmede, "tehlikeli" addedilen ve sınır dışı edilemeyen kişileri izlemeye ilişkin bir dizi güvenlik yasasının sertleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILACAK

Maiziere, Maas ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, sınır dışı edilmeden önce tehlikeli olarak değerlendirilen kişilerin gözaltı süresinin uzatılabileceği ve Almanya için tehdit oluşturan veya terör saldırısı yapabileceği değerlendirilen kişilerin daha kolay gözaltına alınması yönünde mutabakat sağlandığını söyledi.

"TEHLİKELİ" KİŞİLERE ELEKTRONİK KELEPÇE

"Tehlikeli" olarak kabul edilen veya mahkum edilen kişileri izlemek için elektronik ayak bilekliği takılması uygulamasının getirileceğini belirten Maiziere, federal düzeydeki yasal düzenlemelerin boşlukta kalmaması için eyaletlerin yasalarında da değişiklik yapılmasını istedi.

Maiziere, kimliğini gizleyen sığınmacılara da ülkede belirli yerlerde kalma zorunluluğunun getirilmesinin öngörüldüğünü aktardı.

İŞBİRLİĞİ YAPMAYAN ÜLKELERE YAPTIRIM

Almanya'da iltica talepleri reddedilen kişileri kabul etmeyen ve işbirliği yapmayan ülkelere yaptırım uygulanmasını isteyen Maiziere, bu ülkelere daha az yardım yapılacağını kaydetti.

Adalet Bakanı Maas da, kendi vatandaşlarını almayan ülkelere yönelik ekonomik yardımların durdurulması ve vize konusu gibi birçok önlemin alınabileceğine işaret etti.

BERLİK SALDIRISININ ETKİLERİ

Berlin'deki saldırının tekrarlamaması için her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan Maas, elektronik ayak bilekliğinin tam anlamıyla bir çare olmadığı, ancak bununla güvenlik birimlerinin çalışmasının kolaylaşacağını savundu.

Söz konusu yasal düzenlemeleri kısa sürede gerçekleştireceklerini ifade eden Maas, bu yasal değişiklerin bir paket halinde meclise gelmeyeceğini, bazı önlemlerin zaten bakanlıkların hazırladığı tasarılarda yer aldığını ifade etti.

MERKEL TALİMAT VERMİŞTİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin’deki saldırıdan sonra hükümetin önlemler alma konusunda hızlı bir şekilde harekete geçmesini istemişti.
Alman güvenlik kaynakları "tehlikeli"  548 kişinin bulunduğu, bunlardan 62'sinin iltica talebi reddedilmiş kişiler olduğunu duyurmuştu.

19 Aralık'ta başkent Berlin'de Noel pazarında 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırının zanlısı Tunuslu Anis Amri’nin Tunus’un gerekli evrakları göndermediği için sınır dışı edilemediği belirtilmişti.

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