Almanya'da Türk ailesine polis şiddeti

Duisburg kentinde yaşayan Mehmet Kaya, aracının içindeki eşyalarını boşaltmak için evinin önüne park ettiği sırada, polis park cezası kesmek istemiş, elindeki eşyayı evine bırakmak için kapıya yönelen Kaya'ya polis önce biber gazı sıkıp, daha sonra da sert şekilde müdahale etmişti.

OLAY CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Olayı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışanlar da polisin şiddetine maruz kalmıştı. Olayın kameralar tarafından tespit edilmiş olmasına rağmen olayla ilgili yapılan açıklamada, iki polis memuruna 250 kişinin mukavemet gösterdiği için takviye kuvvet çağrıldığı ve olaya müdahale edildiğini bildirmişti.

Duisburg Nord Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri, bu olayı gerçekleştiren yetkililerin görevden alınması gerektiğini belirtmişlerdi.

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Duisburg Uyum Meclisi Üyesi Bekir Sipahi, olayın yaşandığı caddedeki Karaman Derneği'nde açıklama yaptı.

"İTHAMLARIMIZ BU OLAYA SEBEP OLMUŞ KİŞİLEREDİR"

Sipahi, 60 yıldır Almanya'da yaşayan Türk kökenlilerin ülkenin bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Polis şiddeti yıllardır pekişmiş olan dostluğumuza büyük zarar vermekte ve halkın polise olan güven ve sempatisini zedelemektedir. Nitekim polis halka korku salmak değil, aksine halkı korkulara karşı korumakla mükelleftir. İthamlarımız kesinlikle polis teşkilatının kurumsal kimliğine değil, olaya sebep olmuş şahıslaradır." dedi.

"HASSASİYET GÖSTERİLMELİ"

Sipahi ayrıca, "Buradan ayrıca siyasilere, adli mercilere ve bütün sorumlulara olay karşısında hassasiyet göstermeleri çağrısında bulunuyoruz. İki vatandaşımıza uygulanan şiddetin medya tarafından, orada bulunan insanların polise hiçbir mukavemeti olmamasına rağmen '250 kişi 50 polise saldırmış' şeklinde yansıtılması burada yaşayanları derinden üzmüştür. Belediye Başkanı'nın olayı değerlendirirken 'asosyal' kelimesini kullanmasını, sorumluluk sahibi bir yetkiliye asla yakıştırmıyor ve kınıyoruz. Bizleri çok rahatsız eden bu kelimeden dolayı Belediye Başkanı'ndan özür dilemesini talep ediyoruz." diye konuştu.