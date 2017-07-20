Almanya'da Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Büyükada'da kaos planı yapan sözde aktivistlerin tutuklanması nedeniyle Almanya'dan üst üste açıklamalar geliyor.
Türkiye'nin politikalarına yön vermek isteyen ancak bu konuda başarılı olamayan Almanya, tehdit dolu açıklamalarla amacına ulaşmaya çalışıyor.
TÜRKİYE'DEKİ ALMAN YATIRIMLARI
Berlin'de açıklama yapan Dışişleri Bakanı Sıgmar Gabriel, Türkiye'deki Alman yatırımlarının devamının garanti edilemeyeceğini ifade etti.
AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ
Bakan Gabriel, "Bu tehdit devam ettiği sürece Türkiye'deki Alman yatırımların devam edeceğini garanti edemeyiz. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin AB üyelik durumunu ortaklarımızda masaya yatıracağız.
SEYAHAT UYARISI
Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı yapmayı da görmezden gelemeyiz." diye konuştu.