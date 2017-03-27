Almanya'da yaşayan Türkler sandık başında

16 Nisan referandumu için girilen süreçte, Türkiye'ye karşı faşist kararlar alınmıştı.

'Evet' için yapılacak organizasyonları engelleyen Almanya, terör örgütü PKK ve CHP'nin 'hayır' kampanyası düzenlemesi için tüm olanakları seferber etmişti.

AKIN AKIN SANDIK BAŞINA

Referanduma 20 gün gibi kısa bir süre kala Almanya'daki Türk vatandaşları sandık başına gitti.

1 MİLYON 400 BİN TÜRK VAR

Köln Büyükelçiliği'nde oylarını kullanan Türkler, uzun kuyruklar oluşturdu. Almanya'da 1 milyon 400 bin seçmen bulunuyor.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da yaşayan Türklere; faşist kararların hesabının sandıkta sorulması gerektiğini söylemişti.