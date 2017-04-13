Almanya'daki anketlerde Martin Schulz önde

Türkiye'de yapılacak referandumun sonuçlarına etki etmek isteyen Almanya, bir yandan da kendi seçimlerine hazırlık yapıyor.
Türkiye karşıtlığı ile iç siyasetini dizayn etmeye çalışan Alman siyasiler, seçim kampanyalarını tamamen Türkiye karşıtlığı üzerine kurdu.
ALMANLAR NE DİYOR
Ülkede 24 Eylül'de yapılacak seçimler öncesi, yapılan anketlerle halkın nabzı ölçülüyor.
SCHULZ FARKI AÇIYOR
Yapılan son anketler, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i düşündürmeye başladı. Gelen son rakamlar, Martin Schulz'un farkı açtığını gösteriyor.
İşte son anket rakamları;