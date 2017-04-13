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Almanya'daki anketlerde Martin Schulz önde

Almanya'da yapılan son anketlere göre; Martin Schulz ile Merkel arasındaki fark yüzde 9'a kadar yükseldi.

13.04.2017 - 11:08
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Almanya'daki anketlerde Martin Schulz önde

Türkiye'de yapılacak referandumun sonuçlarına etki etmek isteyen Almanya, bir yandan da kendi seçimlerine hazırlık yapıyor.

Türkiye karşıtlığı ile iç siyasetini dizayn etmeye çalışan Alman siyasiler, seçim kampanyalarını tamamen Türkiye karşıtlığı üzerine kurdu.

Almanya'daki anketlerde Martin Schulz önde

ALMANLAR NE DİYOR

Ülkede 24 Eylül'de yapılacak seçimler öncesi, yapılan anketlerle halkın nabzı ölçülüyor.

Almanya'daki anketlerde Martin Schulz önde

SCHULZ FARKI AÇIYOR

Yapılan son anketler, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i düşündürmeye başladı. Gelen son rakamlar, Martin Schulz'un farkı açtığını gösteriyor.

İşte son anket rakamları;Almanya'daki anketlerde Martin Schulz önde

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