Almanya'daki anketlerde Martin Schulz önde

Cebelitarık bizim diyen İngiliz taraftar İspanya'da dayak yedi

Kaba ve belirsiz denebilecek çizimleri dahi yaptığı sanatsal önerilerle şıklaştırabilecek AutoDraw çizim aracı, Google tarafından duyuruldu.

Kuzey Kore'de toplu açılış töreni için binlerce asker ve sivil bir araya geldi.

Çin doğal afet izleme ve internet erişiminin artırılması için iletişim uydusu gönderdi.

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece bir grubun yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için kente geleceğini öğrendi.

1 Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un başkent Pyongyang'ın derhal tahliye edilmesi emri verdiği iddia edildi.

2 Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki duruma dair açıklama yaptı.

3 Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar Rahmi Koç, Allah'ın kendisine her istediğini verdiğini belirterek "Her şeyin var, sağlığın var, daha ne istiyorsun?’ diyorum” dedi.

4 Etyen Mahçupyan 'hayır' diyor Daha önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığını da yapmış yazar Etyen Mahçupyan, referanduma kısa bir süre kala oyunu açıkladı.

5 Vekil olmak isteyen genç sosyal medyada olay oldu Büyükler olur mu olmaz mı diye tartışadursun gençler olayı çoktan benimsemiş durumda.

6 Rusya BM temsilcisi, İngiliz mevkidaşını azarladı Rusya'nın BM temsilcisi Vladimir Safronkov, İngiltere BM temsilcisini dün düzenlenen toplantıda tersledi.