taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.700
USD
3,5285
EURO
4,1490
ALTIN
144,06
PETR
52,2000

Almanya'daki teröristi bir Türk yakalattı

Hamburg'da süpermarketteki müşterilere saldırarak 5 kişiyi yaralayan saldırganı Ömer Ünlü isimli Türk ve çevredekiler etkisiz hale getirdi.

30.07.2017 - 10:30
  1. Haberler
  2. Dünya
Almanya'daki teröristi bir Türk yakalattı

Birleşik Arap Emirlikleri doğumlu Ahmad A. önceki akşam, Hamburg’u kana buladı.

20 SANTİMETRELİK BIÇAKLA SALDIRDI

Elindeki 20 cm uzunluğundaki bir bıçakla tekbir getirerek rastgele insanları bıçaklayan saldırganı bir Türk, çevredeki birkaç duyarlı kişiyle birlikte etkisiz hale getirdi.

Almanya'daki teröristi bir Türk yakalattı

SANDALYE VE SOPALARLA SALDIRGANI ENGELLEDİLER

Ömer Ünlü adlı 35 yaşındaki Türk, yol üstündeki bir cafeden aldıkları sandalye ve sopalarla saldırganın önünü kesti. Saldırgan, bıçağı sallayarak üzerlerine yürüdü. Ancak Ömer ve diğer kişiler sandalyelerle saldırganı yere yatırmayı başardı.

Almanya'daki teröristi bir Türk yakalattı

POLİSİN TAKİP LİSTESİNDEYDİ

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre, Hamburg polisi eylemcinin Birleşik Arap Emirlikleri doğumlu olduğunu açıkladı. Saldırganın, radikalleşme eğilimi yüzünden polisin takip listesinde olduğu, uyuşturucu kullandığı ve psikolojisinin zayıf olduğu kaydedildi.


İlginizi Çekebilir
Merkel'in yardımcısı: Türkiye'ye AB fonunu dondurun
Julia Klöckner, Türkiye’ye Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan ödemelerin durdurulması talep etti.
ABD’den Kuzey Kore’ye bombardıman uçaklarıyla yanıt
Kuzey Kore'nin füze denemesinden sonra ABD, Kore yarımadasında iki adet B-1B bombardıman uçağını uçurdu.
İngiltere'den Umman'a Hawk eğitim jetleri
İngiltere'nin Umman'a taahhüt ettiği Hawk eğitim jetlerinden ilk partinin teslim edildiği bildirildi.
Trump Twitter'dan Çin’e çattı
ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore konusunda bir şey yapmadığını ifade ederek "Çin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto FETÖ'cü uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto FETÖ'cü uyarısı

66
FETÖ'cü savcıdan 15 Temmuz'da direnen halka hakaret

FETÖ'cü savcıdan 15 Temmuz'da direnen halka hakaret

51
Tekirdağ'da CHP'li belediyenin ağaç katliamı sürüyor

Tekirdağ'da CHP'li belediyenin ağaç katliamı sürüyor

51
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: ABD de füze menzilimizde

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: ABD de füze menzilimizde

58
Konya'da kaza sonrası kavga ettiler: 8 yaralı

Konya'da kaza sonrası kavga ettiler: 8 yaralı

44
Ankara Valisi: Suriyeli provokasyonu yapan ajanlar var

Ankara Valisi: Suriyeli provokasyonu yapan ajanlar var

63
Merkel'in yardımcısı: Türkiye'ye AB fonunu dondurun

Merkel'in yardımcısı: Türkiye'ye AB fonunu dondurun

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM