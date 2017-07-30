Almanya'daki teröristi bir Türk yakalattı

Birleşik Arap Emirlikleri doğumlu Ahmad A. önceki akşam, Hamburg’u kana buladı.

20 SANTİMETRELİK BIÇAKLA SALDIRDI

Elindeki 20 cm uzunluğundaki bir bıçakla tekbir getirerek rastgele insanları bıçaklayan saldırganı bir Türk, çevredeki birkaç duyarlı kişiyle birlikte etkisiz hale getirdi.





SANDALYE VE SOPALARLA SALDIRGANI ENGELLEDİLER

Ömer Ünlü adlı 35 yaşındaki Türk, yol üstündeki bir cafeden aldıkları sandalye ve sopalarla saldırganın önünü kesti. Saldırgan, bıçağı sallayarak üzerlerine yürüdü. Ancak Ömer ve diğer kişiler sandalyelerle saldırganı yere yatırmayı başardı.

POLİSİN TAKİP LİSTESİNDEYDİ

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre, Hamburg polisi eylemcinin Birleşik Arap Emirlikleri doğumlu olduğunu açıkladı. Saldırganın, radikalleşme eğilimi yüzünden polisin takip listesinde olduğu, uyuşturucu kullandığı ve psikolojisinin zayıf olduğu kaydedildi.



