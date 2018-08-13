taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.940
USD
6,8110
EURO
7,7172
ALTIN
264,93
PETR
72,6400

Almanya: ABD Türkiye kararında haksız

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ABD'nin Türkiye ve Çin'e karşı aldığı ek gümrük vergi uygulamasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 06:17..
  1. Haberler
  2. Dünya
Almanya: ABD Türkiye kararında haksız

Trump yönetimini eleştiren Altmaier, uygulamaların hukusuz olduğunu savundu. Çıkartılan ekonomik savaşın Avrupa'da iş imkanlarını ve büyümeyi baltaladığını ifade etti.

Almanya: ABD Türkiye kararında haksız

"AVRUPA ABD'YE DİZ ÇÖKMEYECEK"

Alman Bakan Peter Altmaier, "Trump yönetimi Türkiye ve Çin'e karşı aldığı ek gümrük uygulamalarında haksız.  Bu ticaret savaşı ekonomik büyümeyi hem yavaşlatıyor hem de tahrip ediyor ve yeni belirsizlikler ortaya çıkartıyor" dedi.

Yeni ve güvenilir pazarların açılması gerektğini savunan Altmaier, "Bu uygulamalar Avrupa'da iş imkanlarını ve büyümeyi baltalıyor. Avrupa, ABD karşısında diz çökmeyecek. Dünya düşük gümrük vergi uygulamaları, daha az korumacı politikalar ve daha açık pazarların olduğu bir ortama ihtiyaç duyuyor" şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BDDK'dan dolar/TL açıklaması

BDDK'dan dolar/TL açıklaması

478
Döviz kuru konusunda yalan haber yapanlar için inceleme

Döviz kuru konusunda yalan haber yapanlar için inceleme

198
Rıdvan Dilmen'den iş adamlarına yatırım çağrısı

Rıdvan Dilmen'den iş adamlarına yatırım çağrısı

80
Almanya: ABD Türkiye kararında haksız

Almanya: ABD Türkiye kararında haksız

11
Bayern 5 attı Süper Kupa'yı aldı

Bayern 5 attı Süper Kupa'yı aldı

3
Kocaeli'de bir kişi çıktığı kayalıktan 2 satte kurtarıldı

Kocaeli'de bir kişi çıktığı kayalıktan 2 satte kurtarıldı

11
Şenol Güneş: En iyi başkan Fikret Orman

Şenol Güneş: En iyi başkan Fikret Orman

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM