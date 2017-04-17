Almanya'dan Erdoğan'a çağrı

Federal Hükümet ortaklarından Sosyal Demokrat Parti‘nin (SPD) Meclis Grup Başkan Vekili Rolf Mützenich Erdoğan’a Anayasa değişikliklerini yeniden gözden geçirme çağrısı yaptı. DW Türkçe'ye konuşan Mützenich, referandum sürecinin 'adil ve özgür' ilerlemediğini söyledi.

"YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Mützenich, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin referandum sonuçlarını etraflıca değerlendirmesi gerektiğini ve özellikle öngörülen Anayasa değişikliklerini de yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

"ADİL VE ÖZGÜR ORTAMDA GERÇEKLEŞMEDİ"

Referandum sürecinin ne adil ne de özgür bir ortamda gerçekleştiğini söyleyen Mützenich, referandum sonucunun Türk halkının Türkiye’deki siyasal sistemde öngörülen köklü değişiklere çok da büyük oranda destek vermediğini ortaya koyduğunu söyledi.

"TÜRKİYE BÖLÜNDÜ"

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk toplumunu uzlaştırma yoluna gitme fırsatını değerlendirmediğine dikkat çeken Mützenich şu değerlendirmeyi aktardı:

“Bir fırsat doğmuştu çünkü tüm demokratik partiler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndan yana tavır almış, birlik sergilemişti. Ancak Erdoğan bu vesile ile toplumda bir birlik sağlama yoluna gitmedi. Bir referandumu tercih etti ve sonuç Türkiye’nin ikiye bölündüğünü gözler önüne seriyor. Oysa bir cumhurbaşkanından toplumu birleştirmesi, uzlaştırması beklenmelidir.”

"İDAM CEZASINA KESİNLİKLE MEYDAN VERİLMEMELİ"

Erdoğan’ın Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine sözlü tehditlerine son vermek zorunda olduğuna vurgu yapan Mützenich, “İdam cezasının yeniden yürürlüğü sokulmasına kesinlikle meydan verilmemeli” dedi. SPD’li Rolf Mützenich sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de şu nokta çok iyi anlaşılmalı: Erdoğan, AKP ve MHP’nin bir bölümünün arzu ettiği başkanlık sistemi Türkiye’yi Avrupa’dan daha da uzaklaştıracak çünkü bu kesinlikle AB’nin siyasi kriterleriyle örtüşmüyor. İdam cezasının yeniden yürürlüğe sokulması müzakere sürecinin de artık sona erdiği anlamına gelir. Sayın Erdoğan bütün bu sonuçlara yol açabilecek girişimlerine son vererek, giriştiği bu süreci yeniden değerlendirmelidir.”