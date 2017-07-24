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Almanya'dan küstah Erdoğan açıklaması

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Türkiye ile ilişkilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklığı tehlikeye attığını söyledi.

24.07.2017 - 18:53
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Almanya'dan küstah Erdoğan açıklaması

Türkiye ile Almanya arasında gerginlik devam ederken, Alman bakandan küstah bir açıklama geldi.

"ŞANTAJ YAPILMASINA İZİN VERMEYİZ"

Alman Bild gazetesinde bugün yer alan açıklamasında Schaeuble, "Erdoğan yüzyıllık ortaklığı tehlikeye atıyor. Bu çok yazık çünkü bizi birbirimize bağlayan gerçekten çok şey var. Ancak bize şantaj yapılmasına izin veremeyiz" dedi.

Almanya'dan küstah Erdoğan açıklaması

ALMANYA- TÜRKİYE İLİŞKİSİ

Başbakan Angela Merkel'in genel sekreteri Peter Altmeier de dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tavrının "kabul edilemez" olduğunu, fakat Almanya'nın yurttaşlarını koruma hakkına sahip olmakla birlikte ikili ilişkileri de güçlü tutmak istediğini söyledi.

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