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Almanya'dan Macron'a tebrik

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel, Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin galibi Macron'u tebrik etti.

08.05.2017 - 08:52
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Almanya'dan Macron'a tebrik

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Merkel'in Macron ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

AB YANLISI MACRON'U TAKDİR ETTİ

Merkel'in seçim zaferinden dolayı Macron'u kutladığını belirten Seibert ayrıca Merkel'in, seçim kampanyasında birleşik ve dünyaya açık bir Avrupa Birliği'nden (AB) yana olması dolayısıyla Macron'a takdir ettiğini kaydetti.

Seibert, "Şansölye Merkel, geleneksel yakın Alman-Fransız dostluğunun ruhuna uygun yeni cumhurbaşkanı ile güvene dayalı iş birliğinden memnuniyet duyacak." ifadesini kullandı.

"ALMANYA GÜÇLÜ BİR FRANSA'YA İHTİYAÇ DUYUYOR"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de yaptığı yazılı açıklamada, Macron’u tebrik ederek, Almanya’nın iyi ve güvenilir partner olarak yeni cumhurbaşkanının yanında duracağını belirtti.

Açıklamasında, "Fransız seçmenlerinin çoğunluğunun dünyaya açık olmaktan, birleşik Avrupa’dan ve Almanya ile yakın ve dostane iş birliğinden yana karar vermelerinden memnunum." ifadesine yer veren Steinmeier, iki ülkenin büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve bu sorunların üstesinden birlikte geleceğini bildirdi.

Steinmeier, "Almanya güçlü bir Fransa’ya ihtiyaç duyuyor ve bunu istiyor. Almanya ve Fransa'nın gelecek yıllarda yakın, güvene dayalı ve başarılı şekilde birlikte çalışacağından umutluyum." değerlendirmesinde bulundu.



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