Almanya'dan referandum sandıklarına onay

Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin bu konuda yaptığı resmi başvuruya Almanya Federal Hükümeti ile eyaletler arasında yapılan değerlendirmelerin ardından onay geldiğini bildirdi.

ALMANYA'DA REFERANDUM HAZIRLIĞI

Almanya’daki Türkler oylarını, 27 Mart - 9 Nisan tarihleri arasında açık olacak 13 seçim merkezinde kullanabilecek. Binaların uygun olduğu Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, Köln, Mainz, Münster ve Stuttgart kentlerinde sandıkların başkonsolosluklarda kurulması öngörülüyor.

2015'TE 575 BİN SEÇMEN OY KULLANDI

Münih, Hannover, Nürnberg ve Essen kentlerinde ise kiralanacak çok amaçlı salonlar ya da fuar alanı gibi merkezlerde oy kullanılması planlanıyor.

Yurt dışında en fazla Türk vatandaşının yaşadığı ülke olan Almanya’da yaklaşık 1,4 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. 1 Kasım 2015’teki genel seçimlerde Almanya'da 575 bin seçmen oy kullanmıştı.