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Almanya'dan Türkiye açıklaması

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Maas, "Türkiye'yi ekonomik olarak istikrarlı tutmak Almanya'nın yararına" dedi.

Haber Merkezi | 21.09.2018 - 11:47..
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Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Maas, "Türkiye'yi ekonomik olarak istikrarlı tutmak Almanya'nın yararına" derken, Suriye konusunda ise, "Türkiye İdlib'de çok önemli bir rol oynadı" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'nin Suriye'nin İdlib vilayetinde çok olumlu bir rol oynadığını belirtti.

"İDLİB KONUSU ÇOK ÖNEMLİ"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazartesi günü iki ülkenin Suriye İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge kurulmasına karar verildiğini 
açıklamıştı.

Maas, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin Suriye ve İdlib ile ilgili görüşmelerde son derece olumlu bir rol oynadığını gördük; sonuçta Türkiye ve Rusya silahlardan arındırılmış bölge üzerinde anlaştı ve bu son derece önemli" dedi.

İSTİKRAR SAĞLAMA HEDEFİ

Maas ayrıca Türkiye'yi ekonomik olarak istikrarlı tutmanın Almanya'nın yararına olduğunu vurguladı ancak Türkiye'nin bu istikrarı sağlamak için gerekli kararları alabileceğini düşündüğünü da söyledi.

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