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Almanya'dan Türkiye'ye silah satışı

Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi gerginliğe rağmen iki ülke arasında savunma ticareti devam ediyor.

18.10.2017 - 09:39
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silah

Almanya Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Matthias Maching, son 10 hafta içinde Türkiye'ye daha önce izni verilen yaklaşık 4 milyon euroluk silah ve malzeme sevkiyatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Alman hükümeti, 2016 yılında Türkiye'ye 83 milyon 900 bin euroluk hacminde silah satışına izin vermişti.

Ayda yaklaşık 7 milyon euroluk 18 silah satışı iznine tekabül eden bu miktarın, 2017'nin ağustos - ekim aylarına kıyasla iki kat fazla olduğuna dikkat çekildi.

EN BÜYÜK KISMI HAVACILIK ALANINA

Türkiye'ye savunma alanında ağustos - ekim ayları arasında yapılan ihracatın en büyük kısmını 2 milyon 800 bin Euro ile havacılık alanındaki malzeme kapsıyor. İkinci sırada ise hurdaya çevrilmiş malzemelere yönelik yapılan 969 bin euroluk ihracatın yer aldığı bilgisi verildi.

PKK'LI VEKİL RAHATSIZ OLDU

Soru önergesini veren PKK yandaşı Sol Parti'nin milletvekillerinden Sevim Dağdelen, Almanya'dan Türkiye'ye ihracatın azalmış olmasına karşın hala silah satışı yapılmasını "rezil bir skandal” olarak nitelendirdi.

Dağdelen, "Türkiye'ye savunma ihracatının amasız ve fakatsız durdurulması” gerektiğini savundu.

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