Almanya'nın ABD'den Türkiye isteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington Büyükelçiliği'nde gazetecilere Trump ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

ABD'de mezuniyet törenine katılan Trump medyayı eleştirdi. Ardından yerine oturuken İç Güvenlik Bakanı Kelly'nin yaptığı espri güldürdü.

Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

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Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

Bir kitap için röportaj veren Arda Turan, 'Hayatıma giren kadınları hep ben terk ettim' dedi.