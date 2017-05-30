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Almanya'nın FETÖ sevdası

Federal Hükümetin Dışişleri ve İçişleri bakanlıkları FETÖ ile mücadele etmek yerine işbirliği içerisinde.

30.05.2017 - 10:59
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Alman gazetesi Junge Welt'in Ortadoğu Uzmanı Nick Brauns, Almanya'nın FETÖ'nün 'Mekkesi' haline geldiğini yazdı.

Almanya'nın FETÖ sevdası

DIŞİŞLERİ VE İÇİŞLERİ TEMAS HALİNDE

Brauns'a göre Federal Hükümet, FETÖ örgütüyle, örgütün harekete geçmeye başladığı 2013'ten bu yana düzenli olarak görüşüyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, FETÖ'cülerin Berlin'de kurdukları bir vakıf aracılığıyla görüş alışverişinde bulunuyor.

Öte yandan Almanya İçişleri Bakanlığı da 2015 ve 2016 yıllarında aynı vakıf üzerinden örgütle temasa geçti.

ALMANYA FETÖ'NÜN SIĞINAĞI OLDU

Bilindiği üzere darbe girişimi sonrası kaçmayı başaran FETÖ'cülerin neredeyse tamamı Almanya'ya sığındı. Hükümet, bu isimleri Türkiye'ye vermeyi reddediyor.

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