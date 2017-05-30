Almanya'nın FETÖ sevdası

Fransa'nın Lyon takımında forma giyen Valbuena ile prensipte anlaşan Fenerbahçe, aynı takımdan Ghezzal'ı da transfer ediyor.

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Antibiyotik yerine biberiye yağı

Yapılan araştırmalar da bazı bitki yağlarının enfeksiyon tedavilerinde etkili olduğunu ortaya koydu.