taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.926
USD
3,5057
EURO
3,9148
ALTIN
141,70
PETR
45,2700

Almanya'nın gündemi: Recep Tayyip Erdoğan

Eylül ayında seçimlerin düzenleneceği Almanya'da, kampanya Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yürütülüyor.

23.06.2017 - 14:07
  1. Haberler
  2. Gündem
Almanya'nın gündemi: Recep Tayyip Erdoğan

Almanya'da Eylül ayında parlamento seçimleri yapılacak.

Seçimlerde, Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Partisi'nin adayı Martin Schulz Başbakanlık için yarışacak.

ORTAK HEDEFLERİ ERDOĞAN

16 Nisan sürecinde açık bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı açıklamalar yapan Schulz ve Merkel, seçim günü yaklaştıkça hamlelerini sıklaştırıyor.

45 DAKİKALIK BELGESEL

Almanya'nın son hamlesi ise; devlet televizyonunda yayınlanan 45 dakikalık Erdoğan belgeseli oldu.

Devlet televizyonu ZDF'de yayınlanan belgeselde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan nefret açık bir şekilde ortaya kondu.

Almanya'nın gündemi: Recep Tayyip Erdoğan

"ÖZEL HAYATI HAKKINDA..."

Erdoğan'ın kapalı bir kutu olarak nitelendirildiği belgeselde, Cumhurbaşkanı hakkında şu ifadeler kullanıldı; "Batılı istihbarat birimleri bile bu adamın özel hayatı hakkında çok az bilgiye sahip. Erdoğan’ın her gün kilo sorunu yaşadığı gerekçesiyle sabah erken saatlerde spor yaptığı söyleniyor. Cumhurbaşkanı katı kuralları olan bir hayat sürüyor; Cuma namazına gidiyor, Ramazan'da oruç tutuyor, sigara içmiyor ve asla alkol almıyor."

Almanya'nın gündemi: Recep Tayyip Erdoğan

ALMANLAR İSTEDİ, CAN DÜNDAR KİN KUSTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret saçılan belgeselde, Türkiye'den kaçan Can Dündar'ın açıklamalarına da yer verildi.

Dündar, Almanların istediği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında nefret dolu açıklamalar yaptı.

Almanya'nın gündemi: Recep Tayyip Erdoğan

Almanya'nın gündemi: Recep Tayyip Erdoğan

Almanya'nın gündemi: Recep Tayyip Erdoğan

Almanya'nın gündemi: Recep Tayyip Erdoğan

 


İlginizi Çekebilir
ODTÜ kızlı erkekli tuvaletle bilim dünyasında çığır açtı
Teknik üniversitenin bilimden çok b.ktan işlerle gündeme gelmesi, sosyal medyada kıyasıya eleştiriliyor.
Sınır kapılarında Suriyeli yoğunluğu
Ramazan Bayramı tatilini ülkesinde geçirmek isteyen 52 bin Suriyeli, ülkesine döndü.
Mavi Marmara tazminatları ödendi
Maliye Bakanı Ağbal, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ödemeler yapıldı" diye konuştu.
Manisa'da Tugay Komutanı görevden alındı
731 askerin zehirlendiği tugayın komutanı Şevki Güvenç, Bakan Işık'ın talimatıyla görevden alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ODTÜ'den cinsiyetsiz tuvalet açıklaması

ODTÜ'den cinsiyetsiz tuvalet açıklaması

277
Washington Post'ta çıkan Türkiye yazısı

Washington Post'ta çıkan Türkiye yazısı

80
Şortlu kızı darp eden saldırgan tutuklandı

Şortlu kızı darp eden saldırgan tutuklandı

223
Trump dünyanın en zengin kabinesini kurdu

Trump dünyanın en zengin kabinesini kurdu

57
Kılıçdaroğlu'na dopingli pehlivan desteği

Kılıçdaroğlu'na dopingli pehlivan desteği

147
ABD'nin YPG'ye verdiği silahların listesi

ABD'nin YPG'ye verdiği silahların listesi

90
ABD'den Enis Berberoğlu ve Ayasofya açıklaması

ABD'den Enis Berberoğlu ve Ayasofya açıklaması

117
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM