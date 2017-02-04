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Almanya'nın PKK sevgisi pes dedirtti

Terör sevici ülkelerin başında gelen Almanya'da, PKK'lı teröristler için Alman polisi özel güvenlik önlemi aldı.

04.02.2017 - 12:33
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Ensonhaber WhatsApp hattına gönderilen bir videoda, Stuttgart'ın Ludwigsburg ilçesinde toplan bir grup PKK yandaşı, teröristbaşı Abdullah Öcalan sloganlarıyla yürüyüş yaptı.

Almanya'nın PKK sevgisi pes dedirtti

SEYYAR TUVALET HİZMETİ

Alman polisinin özel korumaya aldığı PKK'lılar için seyyar tuvaletin bile hazır edilmesi görüntülere yansıdı.

Almanya'nın PKK sevgisi pes dedirtti

ALMAN VATANDAŞI TEPKİ GÖSTERDİ

Bir Alman vatandaşı tarafından çekilen görüntüde, 30 kadar PKK'lı için hem atlı hem de özel polislerin görev yapması tepki aldı. Videoyu çeken Alman vatandaşı "Bizim vergilerimizi bunlara mı gidiyor. Mecbur mu polisin bunları koruması" sözleriyle tepkisini dile getiriyor.

İşte o görüntüler;

Almanya'nın PKK sevgisi pes dedirtti VİDEO

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