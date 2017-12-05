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Almanya 401 Türk vatandaşının ilticasını kabul etti

Alman İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 15 Temmuz darbe girişiminden beri üst düzey Türk kamu görevlileri ile ailelerinden oluşan 768 kişi Almanya'da iltica başvurusu yaptı.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 08:32..
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15 Temmuz darbe girişiminden bu yana, diplomatik pasaport sahibi 260 Türk vatandaşı ile 508 üst düzey Türk kamu görevlisinin Almanya'da iltica başvurusu yaptığı öğrenildi.

401 TÜRK'ÜN İLTİCASI KABUL EDİLDİ

Alman İçişleri Bakanlığı'nın muhalefet partisi Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta, 20 Kasım itibariyle geçerli olan veriler kullanılırken, söz konusu sayılara eş ve çocukların da dahil olduğu belirtildi. Bakanlığın aktardığı verilere göre, şu ana kadar yapılan 768 başvurunun 401'i, yani yarısından fazlası olumlu sonuçlandı.

"RET VERİLMEDİ, İNCELENİYOR"

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Sol Parti meclis grubu tarafından yapılan açıklamada, diğer 367 başvurunun henüz sonuçlanmadığı ve açıklanan verilerden sürecin halen sürdüğü sonucunun çıkarılması gerektiği belirtildi.

AYDA ORTALAMA BİN TÜRK BAŞVURU YAPTI

Ekim ayında toplam 1059, eylül ayında 1016, ağustos ayında ise 962 Türk vatandaşının Almanya'da iltica başvurusu yaptığı kaydedildi. Ekim ayında başvuru yapanların yaklaşık yüzde 30'una iltica hakkı tanındığı belirtildi.

Suriye ve Irak'tan sonra Türkiye, Almanya'da yapılan iltica başvurularında üçüncü sırada bulunuyor.

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