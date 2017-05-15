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Almeda Tolgahan'dan şikayetçi

Şubat ayında oyuncu Tolgahan Sayışman ile dünyaevine giren Almeda Abazi’nin şikayetleri bitmiyor.

15.05.2017 - 08:34
  1. Haberler
  2. Magazin

Almeda Tolgahan'dan şikayetçi

Daha önce Sayışman’ın ev içinde çok dağınık olmasından sitem eden güzel oyuncu, bu kez başka bir konudan veryansın etti.

ŞİMDİ DE TOLGAHAN'IN OYUNUNA TAKTI

Gazetelere verdiği röportaj sonrasında eşinin artık evdeki eşyaları dağıtmamaya özen gösterdiğini ve düzeldiğini anlatan Almeda yeni sorunlarının olduğuna değindi. Abazi, eşinin son dönemde playstation oyunlarına merak sardığını söyledi. Sayışman’ın sürekli olarak televizyon karşısında oyun oynamasından dert yanan Almeda, depresyona dahi girdiğini esprili bir şekilde dile getirdi.

Almeda Tolgahan'dan şikayetçi

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