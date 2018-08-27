Alp Dağları'na kar yağdı

Haftasonu boyunca Alperle düşen yoğun kar yağışı 1500 metre ve daha yükseklerde görüldü.

ZİYARETÇİ AKINI

Ağustos ayında yağan kar sonrası İtalya, Avusturya ve İsviçre'deki kayak hizmeti veren tesisler, oteller ve parkurlar ziyaretçilerle doldu taştı.

KAR KALINLIĞI 35 SANTİMETREYE ULAŞTI

Yetkililer; kar yağışının hafta boyunca devam edeceğini belirtirken şu anda kar kalınlığı 35 cm'ye kadar ulaştı.

Her ne kadar bu Alplerdeki kayak tesisleri için iyi bir haber olsa da tüm Alplerde durum aynı değil. Bazı bölgelerdeki tesislerde mevsimi dışında yağan karların hızlı erimesi sonucu sel bastı ve Avusturya'da birkaç tesis acil olarak boşaltıldı. Hava koşullarının gelecek hafta normale dönmesi bekleniyor.

Alp Dağları'na kar yağmaya başladı VİDEO