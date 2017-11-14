Alp Navruz'a dikiş atıldı

‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisinde Sinan karakterine hayat veren Alp Navruz, iki hafta sonra ekrana gelecek 24’üncü bölümün çekimlerinde kaza yaşadı.

YAPIMCI İZİN VERDİ

Oyuncunun, Deniz Baysal’la Ağva’da çekilen tartışma sahnesinde, inandırıcı olsun diye senaryo gereği buz cama sert vurunca, bileği kesildi. Navruz’un elinde manyetik bir alet olmasına rağmen, sert vurma sebebiyle kırılan cam, Navruz'un bileğine gelince hemen hastaneye kaldırıldı.

Bileğine üç dikiş atılan oyuncu, iki saat sonraki sahnesinin yetişmesi için sete döndü. Yapımcısı, İstanbul'a döndükten sonra Navruz'a 2 gün izin verdi.