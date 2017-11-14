taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.860
USD
3,8793
EURO
4,5278
ALTIN
159,21
PETR
62,8300

Alp Navruz'a dikiş atıldı

Alp Navruz, sahnesinin inandırıcı olması için buz cama sert bir şekilde vurunca bileğini kesti.

14.11.2017 - 10:10
  1. Haberler
  2. Magazin

çll

‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisinde Sinan karakterine hayat veren Alp Navruz, iki hafta sonra ekrana gelecek 24’üncü bölümün çekimlerinde kaza yaşadı.

YAPIMCI İZİN VERDİ

Oyuncunun, Deniz Baysal’la Ağva’da çekilen tartışma sahnesinde, inandırıcı olsun diye senaryo gereği buz cama sert vurunca, bileği kesildi. Navruz’un elinde manyetik bir alet olmasına rağmen, sert vurma sebebiyle kırılan cam, Navruz'un bileğine gelince hemen hastaneye kaldırıldı.

Bileğine üç dikiş atılan oyuncu, iki saat sonraki sahnesinin yetişmesi için sete döndü. Yapımcısı, İstanbul'a döndükten sonra Navruz'a 2 gün izin verdi.

İlginizi Çekebilir
Ezgi Mola: Siz de böyle ölün
Oyuncu Ezgi Mola sosyal medya hesabından, köpekleri acımasızca öldürenler hakkında bir paylaşım yayınladı
Bade İşçil: Psikolog olmak istiyorum
‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin Pelin’i Bade İşçil, “Hayalim psikolog olmak." dedi.
Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor
Şeyma Subaşı'na organize olarak hakaret eden kadınlara yönelik operasyona İnterpol de dahil oldu. Yakalananlar çetecilikten yargılanacak.
Zehra Çilingiroğlu: Bence iyi şoförüm
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, Bebek'te yürüyüş yaparken yaptığı kazayla ilgili konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

14
Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

134
İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

33
Lucescu: Amaç maksimum genç oyuncu oynatmaktı

Lucescu: Amaç maksimum genç oyuncu oynatmaktı

65
Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

43
CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

161
AB'den Venezuela'ya yaptırım kararı

AB'den Venezuela'ya yaptırım kararı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM