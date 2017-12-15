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Alp Navruz'un çapkınlık gecesi

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin oyuncusu Alp Navruz ve “Şevkat Yerimdar”da rol alan Başak Parlak yeni bir aşka yelken açmıştı.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 07:14..
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Başak Parlak’la üç gün önce el ele görüntülenen Alp Navruz, önceki gece başka bir güzelle objektife takıldı. Flaşların patlamasıyla büyük panik yaşayan oyuncu ve yanındaki kadın hızla birbirinden uzaklaştı.

YANINDAKİ KADINLAR DA PANİK YAPTI

Navruz, Başak Parlak'la yeni bir ilişkiye başlamıştı. Geçen pazartesi Nişantaşı’nda el ele görüntülenen oyuncular, ilişkilerini herkese ilan etmişti. Alp Navruz önceki akşam ise Karaköy'deki bir mekanda bu kez başka bir güzelle görüntülendi.

Mekan önünde yanındaki kadınla sohbet eden oyuncu, flaşların patlamasıyla şaşırdı. Kadın arkadaşı koşar adım mekan içine kaçarken, Navruz bir binaya girdi. Kısa süre sonra tekrar dışarı çıkan oyuncu taksiye binerek oradan ayrıldı.

Alp Navruz'un çapkınlık gecesi

Alp Navruz'un çapkınlık gecesi

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