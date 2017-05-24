Alp Özcan Meryem Uzerli'yi umursamadı

70. Cannes Film Festivali'ne davetli olarak katılan güzel oyuncu, etkinlik kapsamındaki partilerde dünyaca ünlü yıldızlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Ünlü iş adamı da renkli partilerde eğlenceli anlar yaşadı. Eski sevgililerin İstanbul'dan 3 bin kilometre uzaklıktaki Cannes'da farklı mekanlarda eğlenmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

"CANNES'DA İKİ YABANCI"

Uzerli ile Özcan'ın Fransa'daki eğlenceli anlarını Instagram'da paylaştığını gören takipçileri "Cannes'da iki yabancı" yorumları yaptı. İkilinin aynı şehirde farklı kişilerle eğlenceleri de bir daha barışmanın olmayacağının kanıtıydı.