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Alpay Özalan'dan HDP'lilere gözdağı

Meclis'e kavga etmeye gitmediğini belirten Alpay Özalan, "Bazı şeyleri de görmemezlikten gelemeyiz, cevabını veririz" diye sözlerini noktaladı.

AA | 26.07.2018 - 14:32..
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan'ı makamında kabul etti.

Bakanlıktaki kabulde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yerlikaya, Alpay Özalan'ın spor adına parlamentoda temsilcileri olduğunu belirterek, "Alpay kardeşimiz, yıllarca spor yaptı, Beşiktaş'ta, Avrupa'da futbol oynadı. Tecrübeleri birikimleri var. Tabanda, talepler, ihtiyaçlar, çeşitli söylemler var. " dedi.

"SPORUN GENEL POLİTİKASINA REÇETE..."

Özalan ile fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Yerlikaya, "Sporun genel politikasına ilişkin reçete oluşturulmasını istişare edip değerlendirdik." ifadesini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Hamza Yerlikaya'nın Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı'na atanmasının kendisini son derece mutlu ettiğini söyledi.

Alpay Özalan'dan HDP'lilere gözdağı

AĞABEY-KARDEŞ İLİŞKİSİ

Yerlikaya ile siyasetin dışında ağabey-kardeş ilişkileri olduğunu belirten Özalan, "Uzun yıllar milli takım formasıyla çok büyük başarılar elde etmiş biri olarak böyle bir yerde olması bizim için de önemli. Çünkü biz sporcu kimliğimizden dolayı gençlerimize spor camiasına büyük hizmetler vermek için parlamentodayız." ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan'dan HDP'lilere gözdağı

"DÖVÜŞMEYE GELMEDİK AMA CEVABINI VERİRİZ"

Yerlikaya gibi "Cumhurbaşkanımız bizim için kırmızı çizgidir." ifadesini kullanan Özalan, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben ilk rozet takımında, mecliste kayıt yaptırırken de aynı şeyi söylemiştim. Cumhurbaşkanımıza yapılacak en ufak hakaret karşısında buna her zaman karşılık veririz, dedik. Tabii ki biz buraya hizmet etmeye geldik, kavga etmeye dövüşmeye gelmedik ama bazı şeyleri de görmemezlikten gelemeyiz, cevabını veririz."

Alpay Özalan'dan HDP'lilere gözdağı

Alpay Özalan'dan HDP'lilere gözdağı

Alpay Özalan Meclis'e kayıt oldu VİDEO


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