Altan Elmas: Konut kampanyasından geç kalmadan yararlanın

Ekonomi gündeminin hareketli olduğu şu günlerde objektif yaklaşımıyla izleyicileri kendine hayran bırakacak yeni ekonomi kanalı A Para, milli ekonomi için yola çıktı.

Yeni yayın hayatına başlayan A Para'nın ilk konuklarından biri olan KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

"SATIŞLAR HIZLANDI"

Elmas, " 'Türkiye için kazanç vakti' kampanyası ile birlikte satışlar hızlandı. Sektör olarak önemli işler yaptık. Şu anda bankasız, kefilsiz 120 ay 10 yıllık kredi faiz oranı ise 0,98 olarak kredi veriyoruz. Peşinatı yüzde 10 'a çektik." dedi.

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"BU DÖNEMDE KONUT ALAN PİŞMAN OLMAZ"

Konut fiyatlarının henüz zamlanmadığını bu dönemde konut satın alanların pişman olmayacağını da dile getiren Elmas, "500 bin liralık daireyi 10 yılda yüzde 10 peşinat ödeyerek alabiliyorsunuz. Fiyatı artırılmamış evlerin üzerinden yapılan bir kampanya bu. Aslında bu kampanya bir fırsat. İnşaat demiri özellikle yükseldi. İşçilikler de dahil olmak üzere arttı. Fiyatlara henüz bunlar yansımadı." diye konuştu.

"FIRSATÇILARLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Fırsatçılara da değinen Elmas, "Ücretlerini alan kişiler var. Yüzde 20 gibi artışlarla fiyat istedikleri oluyor. Biraz sakin olup bu süreci atlatmamız gerekiyor. Bu artış isteyenlerle mücadelemiz sürecek. Bağımsızlık mücadelesi veriyoruz kolay değil." dedi.

"EKİM AYINA KADAR FİYAT ARTIŞI YAŞANMAYACAK"

Elmas, "Konut satışları göçmüyor. 100 binin üzerinde seyrediyor. Bu kampanya çerçevesinde ekim ayına kadar konutlarda fiyat artışı yaşanmayacak. Ancak sonrasında olacak. Önümüzdeki süreçte kazan- kazana ihtiyaç var."

"ARSA ALIMI DOLARLA"

Türkiye'de uygun fiyata konutlar da satın alınabileceğini dile getiren Elmas, "Uygun fiyatlı konut üretilmiyor değil üretiliyor, ama bütün Türkiye'ye bakıldığında oldukça uygun. Dolar bazında baktıgınızda da uygun. Bugün Cezayir hükümeti 500 dolara sadece inşaatını yaptırıyor biz ise neredeyse şehri inşa ediyoruz. Merkeze doğru gelince fiyat artıyor. Arsa yükselince konut lükslüğü de artıyor. Arsaların fiyatı hala dolar. Uygun fiyatlı arsa bulmak da mümkün." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE KONUT SEKTÖRÜ DOLAR BAZLI DEĞİL"

AVM'lerde TL ile kiralama dönemi de başladı. Buna dair bir hareketliliğin konut sektöründe başlamayacağını dile getiren Elmas, "Türkiye bu demek değil. Türkiye konut sektöründe dolar bazlı değil. Oteller, ofisler dolar bazlıdır. Dengede yürütmemiz gerekiyor. Yabancılara, yabancı fonlara satışlar da bu bağlamda yanlış olmaz. Ülkenin büyük yatırımları uzun vadeli finansman kaynakları ile sağlanıyor. Bu da dışarıdan krediyle sağlanıyor. Konutta yüzde 35'lik bir kısım dolara endeksli. Konut metali, çimento gibi örneğin. Yüzde 65'lik kısım; kablo, elektrik, yani hammadesi bu gibi şeyler de dolarla."

"YABANCIYA KONUT SATIŞI ÖNEMLİ"

Yabancıya konut satışlarını da değerlendiren Elmas, "Yabancıya konut satışı bizim için çok önemli. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Geçen sene Meclis'te alınan kararla Türkiye'den ev alan yabancılar KDV'den muaf tutuldu ve onlara vatandaşlık verilmesine karar verildi. Bu satışları daha da artırdı. Bu ay da yüzde 130 gibi bir satışa ulaşıldı. Ekonomiye yabancılardan 6 milyar dolarlık yatırım demektir bu. Bugün yeni bir düzenlemeyle 250 bin dolara kadar da vatandaşlık verilecek. Özellikle Iraklı vatandaşların Türkiye'ye talebi var. Önümüzdeki yıl yabancılara satış 10 milyar dolara varacak. Bu sene sonu ise 6,5 milyar doları bulur. Ekonominin can damarıdır gayrimenkul sektörü." dedi.