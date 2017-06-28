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Altay Tankı'nda ihaleye doğru

Savunma Sanayi Müsteşarlığı 6 firmaya ihale açacak. Kazanan firmanın 2020'ye kadar 15 tank üretmesi isteniyor.

28.06.2017 - 08:55
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  2. Ekonomi
Altay Tankı'nda ihaleye doğru

Altay tankının prototipini geliştiren Otokar, tankın seri üretime alınması için verdiği teklifin Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından kabul edilmemişti.

Milli tank Altay şimdi çok daha güçlü

"Fiyat başta olmak üzere sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamaması" neden olarak gösterilirken SSM'nin seri üretimi yapacak kuruluşu ihale ile belirleyeceği açıklanmıştı.

Altay Tankı'nda ihaleye doğru

İHALEYE 6 FİRMA SINIRI

Altay Ana Muharebe Tankı'nın seri üretimi için harekete geçildi. Buna göre ihaleye 6 firma girebilecek.

Altay Tankı'nda ihaleye doğru

2020'DE 15 TANK HEDEFİ

Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın hedefine göre 2020 yılı itibarıyla 15 adet tank üretilecek.

Altay Tankı'nda ihaleye doğru

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