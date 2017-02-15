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Altın fiyatları 1 ayın en düşüğünde

Dolarda yaşanan düşüşten etkilenen altın fiyatları, son 1 ayın en düşük seviyesini bugün yaşıyor.

15.02.2017 - 15:10
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144 liranın altına indi. Çeyrek altın ise 235 TL'ye geriledi.

Dolar kurunda yaşanan düşüşten etkilenen altın fiyatları, son 1 ayın en düşük seviyesine indi. Son 1 ayda dolarda yüzde 6'ya yakın düşüş yaşanırken uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı bu süreçte yüzde 2 arttı. Onsta yaşanan değer artışı içeride altın fiyatlarındaki düşüşün hızını sınırladı.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI DA DÜŞTÜ

1 ay önce 148 TL'nin üzerinden işlem gören altının gram fiyatı bugün 144 TL'nin altına indi. Yine 1 ay önce 243 TL'den satılan çeyrek altın bugün 235 TL'den işlem gördü. İçeride altın fiyatlarında 1 ayda yaşanan kayıp yüzde 3'e yaklaştı.

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