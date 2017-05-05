Altın fiyatları düşüşte

Dün uluslararası piyasada değer kaybeden altının ons fiyatına bağlı olarak 140,4 liraya inen altının gram fiyatı, gerileyişini bugün de sürdürerek 140,1 lira ile 9 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

21 MART'TAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Saat 11.45 itibarıyla gram altın 141 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını 943 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel değer kaybeden altının ons fiyatı da dün günü yüzde 1,5 azalışla 1.237,6 dolardan tamamladı.

Ons altın bugün ise 1.233 lira ile 21 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine gerilmesinin ardından şu dakikalarda 1.236 dolardan alıcı buluyor.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞTÜ

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) açıklamalarının altın fiyatlarında düşüşleri hızlandırdığını belirterek, "Fed kararı öncesi 1.248 dolar seviyesinden işlemler gerçekleştiren altının ons fiyatı 1.235 dolar seviyesine kadar geriledi. Teknik olarak 1.230-1.225-1.220 dolar seviyeleri test edilebilir." dedi.

Fed tutanaklarında faiz artışı için haziran ayına işaret edilmesinin, altının ons fiyatını mayıs ayı boyunca satış baskısı altında bırakabileceğini ifade eden Memiş, bugün altının gram fiyatında 140-141 lira aralığında işlemler gerçekleşebileceğini kaydetti.