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Altının gram fiyatı arttı

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,31 değer kazandı. Dolar/TL bu hafta yüzde 3,64 artış gösterdi.

04.03.2017 - 10:22
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Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,66, dolar yüzde 3,64 değer kazandı.

GRAM SATIŞI ARTTI

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 90.043,28, en düşük ise 87.244,99 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,66'lık artışla 89.722,05 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,31 artarak 147,10 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 1,34 değer kazanarak 984,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 238,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 241,00 liraya çıktı.

EN FAZLA KAZANDIRAN MADEN FONLARI OLDU

Bu hafta euro yüzde 3,33 değer kazanarak 3,9370 liraya, ABD doları ise yüzde 3,64'lük yükselişle 3,7250 liraya yükseldi. Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,35, yatırım fonları yüzde 0,37 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,33 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,24 arasında gerçekleşti.

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