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Altının gramı 140 lira seviyesinde

Altının gram fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 140 lira seviyelerinde dengelendi.

03.07.2017 - 10:42
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Altının gramı 140 lira seviyesinde

Cuma günü 141,5-140,2 lira arasındaki dar bant içinde işlem gören gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 gerileyişle 140,5 liradan tamamladı.

ÇEYREK 230, CUMHURİYET ALTINI 938 LİRA

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başladı ve saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 140 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 230, Cumhuriyet altını da 938 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 1.236 dolardan alıcı buluyor.

"GRAM ALTIN 138 LİRA SEVİYESİNE GERİLEYEBİLİR"

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta kararsız hareketler sergileyen altın fiyatlarının yeni haftaya değer kayıplarıyla başladığını belirterek, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan toparlanmanın düşüşlerde etkili olduğunu kaydetti.

Altının gram fiyatının bu hafta 140 lira seviyesini aşağı yönlü kırabileceğine dikkati çeken Memiş, "Altının ons fiyatından ve dolar/TL'den olumsuz etkilenen gram altın 138 lira seviyesine gerileyebilir. Dolar/TL'de ve altının ons fiyatında düşüşler beklediğimizden, altının gram fiyatında kısa vadede görünümün negatif olduğunu öngörüyoruz." dedi.



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