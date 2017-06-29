taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.618
USD
3,5118
EURO
4,0149
ALTIN
141,15
PETR
47,6700

Altının gramı 141 liranın altında

Altının gram fiyatı güne sınırlı da olsa düşüşle başlayarak 141 liranın hemen altında dengelendi.

29.06.2017 - 10:03
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Altının gramı 141 liranın altında

Dün 142,6 liraya kadar yükselen gram altın, bu seviyelerde tutunamayarak düşüşe geçti ve günü yüzde 0,2 azalışla 141,1 liradan tamamladı.

ÇEYREK 231 LİRA, CUMHURİYET ALTINI 943 LİRADAN SATILIYOR

Altının gram fiyatı, dün öğleden sonra başlayan düşüşünü dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle bugüne de taşıdı. Gram altın, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 140,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını da 943 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.251,8 dolardan alıcı buluyor.

ONS FİYATI YÜKSELDİ

AA Finans Analisti İslam Memiş, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarından sonra 1.250 dolar seviyesine yükselen altının ons fiyatının, bu seviyelerde satışlarla karşılaştığını kaydetti.

Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin performansının, altının ons fiyatını olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkati çeken Memiş, teknik açıdan ons altında 1.225 dolar seviyesinin destek, 1.265 dolar seviyesinin direnç olarak takip edileceğini ifade etti.

Memiş, yurt içi piyasalarda dolar/TL'deki düşüşün altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğine değinerek, altının gram fiyatının kademeli olarak 140, 139 ve 138 lira seviyelerini görebileceğini tahmin etti.

İlginizi Çekebilir
Memurlar ve emekliler zam için 3 Temmuz'u bekliyor
Yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alacak devlet memurları ve emeklilerinin gözü, 3 Temmuz'da açıklanacak rakamlarda.
Borsa güne rekorla başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 100.916,76 puandan başladı.
Brexit, AB bütçesine büyük zarar verecek
İngiltere'nin Brexit kararı, AB'nin ekonomisinde en az 10 milyar euroluk bir zarara yol açacak.
Arap turistler batılılardan daha fazla harcıyor
Arap Türk İşadamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim, Türkiye'ye gelen Arap bir ailenin 3 bin dolar harcadığını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
En çok Suriyeli bulunduran 10 il

En çok Suriyeli bulunduran 10 il

173
Danimarka'daki sergi mülteci krizine dikkat çekiyor

Danimarka'daki sergi mülteci krizine dikkat çekiyor

21
Fikret Orman'la Şenol Güneş'in arası bozuldu

Fikret Orman'la Şenol Güneş'in arası bozuldu

29
Selahattin Demirtaş'ın ağabeyinden CHP'lilere çağrı

Selahattin Demirtaş'ın ağabeyinden CHP'lilere çağrı

104
ABD'nin vize yasağında istediği şartlar

ABD'nin vize yasağında istediği şartlar

10
Bilim adamlarından karbondioksit salınımı uyarısı

Bilim adamlarından karbondioksit salınımı uyarısı

17
Chloe Loughnan: ABD’de 10 kilo aldım

Chloe Loughnan: ABD’de 10 kilo aldım

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM