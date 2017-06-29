Altının gramı 141 liranın altında

Dün 142,6 liraya kadar yükselen gram altın, bu seviyelerde tutunamayarak düşüşe geçti ve günü yüzde 0,2 azalışla 141,1 liradan tamamladı.

ÇEYREK 231 LİRA, CUMHURİYET ALTINI 943 LİRADAN SATILIYOR

Altının gram fiyatı, dün öğleden sonra başlayan düşüşünü dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle bugüne de taşıdı. Gram altın, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 140,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını da 943 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.251,8 dolardan alıcı buluyor.

ONS FİYATI YÜKSELDİ

AA Finans Analisti İslam Memiş, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarından sonra 1.250 dolar seviyesine yükselen altının ons fiyatının, bu seviyelerde satışlarla karşılaştığını kaydetti.

Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin performansının, altının ons fiyatını olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkati çeken Memiş, teknik açıdan ons altında 1.225 dolar seviyesinin destek, 1.265 dolar seviyesinin direnç olarak takip edileceğini ifade etti.

Memiş, yurt içi piyasalarda dolar/TL'deki düşüşün altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğine değinerek, altının gram fiyatının kademeli olarak 140, 139 ve 138 lira seviyelerini görebileceğini tahmin etti.