Altının gramı 163 liranın üzerinde

Kabe ve Medine'nin açık ve kapalı alanlarında, fotoğraf ve video çekimine yasak geldi.

Bosna'da toplama kampının tel örgüleri önünde çekilen fotoğrafı ile Time'a kapak olan Fikret Alic, Mladic'in yargılanmasını değerlendirdi.

1 Nur Yerlitaş tepkilere cevap verdi Vatan sevgisinin sorgulanamayacağını belirten Yerlitaş, hakkında karalama kampanyası yürütüldüğünü söyledi.

2 PKK Afrin'de ABD'den destek bekliyor Soçi Zirvesi'nden sonra terör örgütünün elebaşlarından Sabri Ok, Rusya'nın yanlarında durmadığını ABD'den destek beklediklerini söyledi.

3 Bülent Arınç'a FETÖ sorusu 15 Temmuz'a gelinen süreçte yaptığı açıklamalarının sorulması üzerine konuşan Arınç, "Silahlı bir örgüt olabileceğini düşünmemiştim" dedi.

4 Aboubakar: Beşiktaş'ı çok özledim Beşiktaş'ı ve siyah-beyazlı taraftarları çok özlediğini belirten Aboubakar, bir gün mutlaka geri döneceğini söyledi.

5 İzetbegovic: Mladic savaş suçlusudur Bakir İzetbegovic, Bosna Kasabı olarak anılan cani için "Mladic hem savaş suçlusu hem de korkaktır." ifadelerini kullandı.

6 Şükran Günü'nde Los Angeles trafiği kilitlendi ABD'nin Los Angeles şehrinde Şükran Günü'nü kutlamak için yola çıkanlar trafikte kaldı.