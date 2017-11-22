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Altının gramı 164 liranın üzerini gördü

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 164,2 lirayı gördü.

22.11.2017 - 09:54
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Altının gramı 164 liranın üzerini gördü

Dün dolar kuru ve ons altındaki yükselişlere bağlı olarak 163,9 liraya kadar çıkan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 değer kazancıyla 162,8 liradan tamamladı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Gram altın, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 164,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 163,8 lira seviyesinde dengelendi.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 269, Cumhuriyet altını 1.099 liradan satılıyor.

ONS FİYATI

Asya piyasalarında sabah saatlerinde pozitif seyreden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kazancıyla 1.283,4 dolardan işlem görüyor.

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