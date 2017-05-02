taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.655
USD
3,5488
EURO
3,8724
ALTIN
143,33
PETR
51,4000

Altının gramı 6 haftanın en düşüğünde

Altının gram fiyatı 143,2 lira ile son 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

02.05.2017 - 10:40
  1. Haberler
  2. Ekonomi

altın

Dün uluslararası piyasada değer kaybeden altının ons fiyatına bağlı olarak 143,6 liraya gerileyen altının gram fiyatı, düşüş eğilimini bugün de sürdürerek 143,2 lira ile 21 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

GRAM ALTIN 143 LİRA SEVİYESİNDE

Saat 10.30 itibarıyla gram altın 143,4 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235, Cumhuriyet altını 959 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel değer kaybeden altının ons fiyatı da dün 1.254,4 dolar ile 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Ons altın şu dakikalarda sınırlı azalışla 1.256,5 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, nisan ayında tüm zamanların en yüksek seviyelerini test eden altın fiyatlarının, mayıs ayına değer kayıplarıyla başladığını belirterek, "Küresel risk iştahının artması altın talebinin azalmasına neden oldu. Altının ons fiyatındaki düşüş eğilimi, devam edeceğinin sinyallerini veriyor olabilir. Bugün altının ons fiyatında 1.250-1.257 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Memiş, bu hafta yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 143 liranın destek, 148 lira seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE

35
UEFA EURO 2024 için yeni kriterler koydu

UEFA EURO 2024 için yeni kriterler koydu

58
ABD'den Avrupa'ya seyahat uyarısı

ABD'den Avrupa'ya seyahat uyarısı

35
Küba'ya giden Türk solcuların 1 Mayıs kutlaması

Küba'ya giden Türk solcuların 1 Mayıs kutlaması

100
DEAŞ'lı teröristle evlenen FBI tercümanı

DEAŞ'lı teröristle evlenen FBI tercümanı

34
Macron'dan Avrupa Birliği'ne Frexit uyarısı

Macron'dan Avrupa Birliği'ne Frexit uyarısı

27
Genç hemşire silikon faciası yaşadı

Genç hemşire silikon faciası yaşadı

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM