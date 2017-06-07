taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.351
USD
3,5189
EURO
3,9621
ALTIN
146,30
PETR
49,7000

Altının ons fiyatı 6 haftanın zirvesinde

Altının gram fiyatı yüzde 0,47 yükselişle 145 liradan satılıyor.

07.06.2017 - 11:20
  1. Haberler
  2. Ekonomi

a

Altın fiyatları, İngiltere seçimleri, eski FBI Direktörü Comey`in konuşması ve Orta Doğu`daki gerginlikten destek buluyor. Altın Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

KASIM AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Altın fiyatları ons başına 1,300 dolara doğru yükseliyor. Metal, yatırımcıların, İngiltere seçimlerinin olası sonucu, eski FBI Direktörü James Comey'in parlamentoda yapacağı konuşmadan doğabilecek sonuçlar öncesi pozisyon almaları ve aynı zamanda Orta Doğu'daki gerginliğe ilişkin gelişmeleri izlemeleri ile birlikte Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

DOLARDAKİ ZAYIF SEYİRDEN DESTEK BULDU

Altının onsu ons başına 1,292.60 dolar seviyesindeydi ve Salı günü gördüğü 1,296.15 dolar ile 9 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesinin yakınında tutundu. altındaki yükseliş aynı zamanda, Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine inen dolardaki zayıf seyirden de destek buldu.

Altının ons fiyatı 6 haftanın zirvesinde

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar bugün sakin
Küresel piyasalar, yarın hareketlenecek veri ve haber gündemi öncesinde sakin bir seyir izliyor.
Zamlı emekli maaşları listesi 2017
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2017 yılında aldığı zam oranı yüzde 11.5'e yükselirken, en düşük maaş 1.064 liraya çıkacak.
Fitch'ten Katar açıklaması: Enflasyon yükselebilir
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Arap ülkeleriyle kriz içerisinde olan Katar'da ekonominin kötüye gidebileceğini açıkladı.
Bandırma'da saniyede 29 yumurta üretiliyor
Kanatlı sektöründe önemli potansiyele sahip Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 3 milyon 150 bin tavuktan, saniyede yaklaşık 29 yumurta alınıyor
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran parlamentosuna saldırı

İran parlamentosuna saldırı

152
Humeyni'nin mezarına saldırı anı

Humeyni'nin mezarına saldırı anı

125
Akdeniz'de uyuşturucu operasyonu

Akdeniz'de uyuşturucu operasyonu

131
Zamlı emekli maaşları listesi 2017

Zamlı emekli maaşları listesi 2017

56
Almanya'da İncirlik krizi gündemden düşmüyor

Almanya'da İncirlik krizi gündemden düşmüyor

94
Deniz Seki basın toplantısında reklam yaptı

Deniz Seki basın toplantısında reklam yaptı

170
Paris'te terör korkusu

Paris'te terör korkusu

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM