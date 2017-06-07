Altının ons fiyatı 6 haftanın zirvesinde

Altın fiyatları, İngiltere seçimleri, eski FBI Direktörü Comey`in konuşması ve Orta Doğu`daki gerginlikten destek buluyor. Altın Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

KASIM AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Altın fiyatları ons başına 1,300 dolara doğru yükseliyor. Metal, yatırımcıların, İngiltere seçimlerinin olası sonucu, eski FBI Direktörü James Comey'in parlamentoda yapacağı konuşmadan doğabilecek sonuçlar öncesi pozisyon almaları ve aynı zamanda Orta Doğu'daki gerginliğe ilişkin gelişmeleri izlemeleri ile birlikte Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

DOLARDAKİ ZAYIF SEYİRDEN DESTEK BULDU

Altının onsu ons başına 1,292.60 dolar seviyesindeydi ve Salı günü gördüğü 1,296.15 dolar ile 9 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesinin yakınında tutundu. altındaki yükseliş aynı zamanda, Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine inen dolardaki zayıf seyirden de destek buldu.