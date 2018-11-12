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Amasyalı adam ayakkabıları ateşle boyuyor

Amasya’da yaşayan Yalçın Taşan müşterilerinin ayakkabılarını ateşle yakıyor.

İHA | 12.11.2018 - 09:12..
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Amasya'da yaşamını sürdüren 70 yaşındaki ayakkabı boyacısı Yalçın Taşan, müşterilerinin ayakkabılarını boyamaya başlarken ilk olarak ateş yakıp kazdığı önceki boya tabakasını ortadan kaldırıyor.

Taşan, bu işlemi birkaç defa tekrarladıktan sonra da boya sürüp parlatarak ilk günkü görünümüne kavuşturuyor.

Amasyalı adam ayakkabıları ateşle boyuyor

"YÜZLERİ GÜLÜYOR"

6 yaşından bu yana yaptığı mesleğinde müşterilerine daha iyi hizmet etmek için sürekli kendisini geliştirmeye çalıştığını belirten evli ve 3 çocuk babası Taşan, "Yeni boya atmam için önceki boyanın kazınması lazım. Bunu da ateşle yapıyorum. Müşterilerim zaten ayakkabılarını yaktığımı biliyor. Bilerek geliyorlar. Ayakkabılar daha güzel çıktıkça yüzleri gülüyor.” dedi.

Amasyalı adam ayakkabıları ateşle boyuyor

"5'TE MESAİM BİTER"

Hastalık boyutuna gelen işini temiz yapmaya çalışırken güne çok erken saatte başlayan Taşan, "Sabah 5, akşam 5. Benim mesai biter. Bu saatten sonra gelen müşterinin ayakkabısını boyamam.” diye konuştu.

Amasyalı adam ayakkabıları ateşle boyuyor

"KENDİNE AİT BİR STİLİ VAR"

Müşterilerden Naci Arslantaş da "Yakarak boyayan başka bir ayakkabı boyacısı görmedim. Yalçın ustanın kendisine ait bir stili var. Ateşi söndürdükten fırçalıyor. Sonra boyayıp cilalıyor.” şeklinde konuştu.

Amasyalı adam ayakkabıları ateşle boyuyor

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