Ambulanslar Hatay'dan İdlib için yola çıktı

Yetkililerden alınan bilgiye göre, son 2 gündür Esad rejiminin klor gazlı saldırısına maruz kalan İdlib'de kontrolü sağlayan muhalifler, Türkiye'den ambulans ve sağlık malzemesi talep etti.

30 AMBULANS YOLA ÇIKTI

Saldırıda yaralananları hastanelere ulaştırmak üzere Hatay'dan 30 tam donanımlı ambulansın Han Şeyhun'a gitmek üzere yola çıktığı belirtildi. İdlib'deki yaralıların bir kısmının da Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

Esad İdlib'de kimyasal katliam yaptı VİDEO

58 ÖLÜ 220 YARALI

Suriye rejiminin Han Şeyhun beldesine bu sabah düzenlediği kimyasal silah saldırısında 100 sivil hayatını kaybederken, çoğu çocuk 500 kişi ise gazdan etkilenmişti.

Suriye geçici hükümeti Sağlık Bakanı Ferras Cundi, Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 100'den fazla sivilin öldüğünü, çoğu çocuk 500 sivilin de gazdan etkilendiğini söyledi.