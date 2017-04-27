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Amerika terör örgütüne ağır silah gönderdi

Türkiye'nin Sincar'da PYD hedeflerini vurmasından sonra harekete geçen ABD, zor durumda kalan teröristleri yine yardıma boğdu.

27.04.2017 - 09:02
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Amerika terör örgütüne ağır silah gönderdi

Suriye ile Irak arasında bulunan Sincar'ı ikinci bir Kandil yapmayı hedefleyen terör örgütü PKK, Türkiye'nin bombardımanıyla büyük bir darbe aldı.

Amerika, Rusya ve İran'ı da rahatsız eden bombardımandan sonra yapılan açıklamalarda; tehdidin devam etmesi konusunda hava harekatlarının devam edeceğinin sinyali verildi.

AMERİKA TERÖRİSTLERLE YAN YANA

Türkiye'nin yerle bir ettiği bölgeye giden Amerikalı komutanlar teröristlerle kol kola pozlar verdi.

Amerika terör örgütüne ağır silah gönderdi

SİLAH, MÜHİMMAT, ARAÇ

Yaşananlardan sonra harekete geçen Amerika, bölgede DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle kurulan, bel kemiğini PKK'nın oluşturduğu DSG'ye yine silah, mühimmat ve araç yardımı yaptı.

Kanlı terör örgütlerine yapılan yardımlar, objektiflere de yansıdı.

Amerika terör örgütüne ağır silah gönderdi

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