Amerika teröristlere silah yardımına ara vermiyor

Oyun hilesi yayınladığı için kapatılan 3 siteye para cezası da kesildi. Karar, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.

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Bebeğinizi pişikten anne sütüyle koruyun

Anne sütü ile beslenen bebeklerde hazır gıda ya da inek sütü ile beslenen çocuklara göre pişik sorunun daha az görülüyor.