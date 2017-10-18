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Amerika'da silahlı saldırı

ABD'nin Maryland eyaletindeki meydana gelen silahlı saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

18.10.2017 - 17:42
  1. Haberler
  2. Dünya

Amerika'nın kuzeydoğusundaki Maryland eyaletindeki Harford kenti şerifinin ofisinden saldırıyla ilgili açıklama yapıldı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada, aynı işletmede çalışan 5 kişinin silahlı saldırıda vurulduğu, olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Amerika'da silahlı saldırı

OKULLAR VE İŞLETMELER KAPATILDI

Polis, Edgewood bölgesinde yer alan "Emmorton Business Park" adlı işletmedeki saldırıyı gerçekleştiren zanlının ise arandığını kaydetti.

Öte yandan, saldırı nedeniyle aynı bölgedeki bazı okulların ve işletmelerin kapılarını kapattığı ve hiçbir ziyaretçinin girişine izin verilmediği ifade edildi. Konuyla ilgili detaylı açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

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