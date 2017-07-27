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Amerika'dan teröristlere İHA ve drone desteği

Suriye'deki PKK/YPG'li teröristleri üstün özellikli silahlarla donatan Amerika, şimdi de örgüte İHA verecek.

27.07.2017 - 07:13
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Amerika'dan teröristlere İHA ve drone desteği

ABD

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın kontrolündeki bölgelere 7 askeri üs kuran Amerika, son 16 ayda teröristleri son model silahlarla donattı.

TERÖRİSTLERE BİR DESTEK DAHA

DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonu bahane ederek örgüte silah ve para yardımı yapan Amerika, teröristlere İHA ve drone desteği de sağlayacak.

EĞİTİME GİTTİLER

İHA’ların kullanımı konusunda eğitim vermek üzere Kobani’deki ABD üssüne 9 askeri danışmanın yollandığı da öğrenildi.

ABD ORDUSU DOĞRULADI

Türkiye gazetesinin haberine göre; verilecek İHA ve drone'ların sayısı henüz netleşmedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD ordusunun üst düzey yetkilisi, İHA'lar için bölgede alt yapı kurulacağını ifade etti.

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