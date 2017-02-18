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Amerikalı aktör ölümden döndü

Ünlü ABD'li oyuncu Harrison Ford, pilotluğunu üstlendiği özel uçağıyla yanlış piste inince yolcu uçağıyla çarpışma tehlikesi geçirdi.

18.02.2017 - 11:07
  1. Haberler
  2. Magazin

Uçak pilotluğu tutkusuyla tanınan ünlü oyuncu Harrison Ford, tek motorlu özel Husky uçağıyla California'daki John Wayne Havalimanı'ndan yönlendirme alarak uçuş yaptığı sırada yanlış bir pisti hedefledi.

Amerikalı aktör ölümden döndü

Boeing 737 tipi 110 yolcu ve altı kişilik kabin ekibinin yer aldığı uçakla aynı piste girerek çarpışma tehlikesi yaşadı. 74 yaşındaki aktörün iniş pisti yerine hızlanma pistine inmeye çalıştığı öğrenildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Ford'un yolcu uçağını teğet geçerek iniş yapması, Federal Havacılık İdaresi'nin soruşturma açmasına neden oldu. Soruşturma sonucuna göre Ford'a basit bir uyarı mektubundan pilot ehliyetinin askıya alınmasına kadar farklı cezalar verilebilir.

Amerikalı aktör ölümden döndü

AKTÖR DAHA ÖNCE DE KAZA GEÇİRMİŞTİ

Aktör, 2015 yılında, 2. Dünya Savaşı döneminden bir uçağı kullanırken uçağın motoru bozulunca Santa Monica'da golf sahasına düşmüş ve bu kazada bir kolu kırılmış, başından da yara almıştı.

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