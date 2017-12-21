Amerikalı kadının kendisinden bir yaş küçük bebeği oldu

Tennessee'li Gibson çifti, bebek sahibi olmak için bağışçılardan alınan dondurulmuş embriyoların kullanıldığı bir tesiste tedavi gördü. Doktorların kullandıkları embriyo ise tam 24 yıl önce dondurulmuştu.

Fotoğraflar: Southern Charm Portraits

"24 YILA RAĞMEN SAĞLIKLI"

Başarılı bir tedaviyle bebek sahibi olan çift, çocuklarına Emma adını verdi. Minik Emma'nın babası, "24 yıldır donmuş olduğunu düşünürseniz sağlığı muhteşem." dedi.

"KIZIMLA ARKADAŞ OLABİLİRDİK"

Anne Tina Gibson ise "Kızım 24 yıl önce doğmuş olsaydı arkadaş olabilirdik." şeklinde konuştu. Uzmanlar dondurulmuş embriyoların donuk kalma süresinin, tüp bebek tedavisinin başarısını etkilemediğini belirtiyor.

ABD'DE 1 MİLYONDAN FAZLA EMBRİYO VAR

ABD'de dondurulmuş halde bir milyondan fazla embriyo olduğu sanılıyor. Ülkede, çocuk sahibi olamayan çiftlerin tedavisinde son çare olarak başka çiftlerin embriyoları kullanılabiliyor.