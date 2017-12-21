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Amerikalı kadının kendisinden bir yaş küçük bebeği oldu

ABD'de 25 yaşındaki bir kadın, 24 yıl önce dondurulmuş embriyo ile bebek sahibi oldu.

Detay Haber | 21.12.2017 - 09:52..
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Tennessee'li Gibson çifti, bebek sahibi olmak için bağışçılardan alınan dondurulmuş embriyoların kullanıldığı bir tesiste tedavi gördü.  Doktorların kullandıkları embriyo ise tam 24 yıl önce dondurulmuştu.

Amerikalı kadının kendisinden bir yaş küçük bebeği olduFotoğraflar: Southern Charm Portraits

"24 YILA RAĞMEN SAĞLIKLI"

Başarılı bir tedaviyle bebek sahibi olan çift, çocuklarına Emma adını verdi.  Minik Emma'nın babası, "24 yıldır donmuş olduğunu düşünürseniz sağlığı muhteşem." dedi.

Amerikalı kadının kendisinden bir yaş küçük bebeği oldu

"KIZIMLA ARKADAŞ OLABİLİRDİK"

Anne Tina Gibson ise "Kızım 24 yıl önce doğmuş olsaydı arkadaş olabilirdik." şeklinde konuştu. Uzmanlar dondurulmuş embriyoların donuk kalma süresinin, tüp bebek tedavisinin başarısını etkilemediğini belirtiyor.

Amerikalı kadının kendisinden bir yaş küçük bebeği oldu

ABD'DE 1 MİLYONDAN FAZLA EMBRİYO VAR

ABD'de dondurulmuş halde bir milyondan fazla embriyo olduğu sanılıyor. Ülkede, çocuk sahibi olamayan çiftlerin tedavisinde son çare olarak başka çiftlerin embriyoları kullanılabiliyor.

Amerikalı kadının kendisinden bir yaş küçük bebeği oldu

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