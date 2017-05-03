Amerikalı komutan Dorrian'dan PKK gafı

Koalisyon Sözcüsü Albay Dorrian, Bağdat'tan canlı bağlandığı Pentagon'da basın mensuplarının Rakka operasyonuna ilişkin sorularını yanıtladı.

Rakka'nın izole edilmesi operasyonuyla ilgili değerlendirmeler yapan Dorrian'ın PKK'nın Suriye uzantısı PYD ve onun silahlı kolu YPG'yi kastederek, "PKK'ya gelince, onlar Suriye Demokratik Güçlerinin bir parçası ve Suriye Arap Koalisyonu da bir parçası." demesi dikkati çekti.

Dorrian'ın sözlerinin hemen ardından bir basın mensubunun, "Sanıyorum PKK, Suriye Demokratik Güçlerinin parçası dediğinizi duydum, netleştirmek için soruyorum" sorusuna Koalisyon Sözcüsü, "Öyle mi söyledim? YPG dedim." cevabını verdi.

PYD'nin, terör örgütü PKK ile bağını reddeden ABD, ana omurgasını PYD'nin oluşturduğu SDG'ye askeri anlamda destek vermeye devam ederken Koalisyon Sözcüsünün "PKK" gafı dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Albay Dorrian, Rakka bölgesinde 3-4 bin civarında DEAŞ militanı olduğuna inandıklarını dile getirerek, yapılması gereken çok fazla iş olduğunu söyledi.

"RAKKA KONSEYİNİN YAPISI NET DEĞİL"

Rakka'nın kurtarılmasından sonraki süreçte kentin kimler tarafından ve ne şekilde yönetileceğiyle ilgili bir soru üzerine Dorrian, Rakka Konseyi adı verilen bir yapının kurulma aşamasında olduğunu ve kentin bu konsey tarafından yönetileceğini belirtti. Konseyin PYD ile ilişkisi konusundaki soru üzerine Dorrian, "kimin hangi ölçüde konseyde etkili olduğunu bilmediğini" dile getirdi.

Suriye'nin kuzeyinde 50 bin civarında SDG mensubu olduğunu kaydeden Dorrian bunların yarısının PYD militanı olduğunu, kalan yarısının ise Araplar, Hıristiyanlar ve diğer unsurlardan oluştuğunu ifade etti. Bu sözleriyle SDG'nin ağırlıklı olarak PYD unsurlarından oluştuğunu kabul eden Dorrian, Pentagon'un SDG'nin sadece Arap kısmına askeri malzeme desteği ve eğitim verme politikasının devam ettiğini savundu.

"TÜRKİYE'NİN KATKILARI ÇOK DEĞERLİ"

Sözcü Dorrian, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelede verdiği katkının çok önemli olduğunu ve Dabık gibi DEAŞ için çok önemli birçok yerin Türkiye'nin desteğiyle geri alındığını dile getirdi. Dorrian, "DEAŞ'la mücadele NATO müttefikimiz Türkiye'nin katkıları çok değerli." şeklinde konuştu.

SURİYE SINIRLARINDAKİ AMERİKAN ZIRHLILARI

Dorrian, önceki hafta Türkiye-Suriye sınırında PYD militanlarıyla birlikte devriye gezmeye başlayan Amerikan zırhlılarıyla ilgili soruya şu cevabı verdi:

"Suriye'nin kuzeyinde bazı birliklerimiz var. Orada bazı devriye görevlerini icra ediyoruz. Bunların amacı herhangi bir güvenlik olayını müşahade ve rapor etmek ve sınırın iki tarafındaki müttefikimiz Türkiye ile iş birliği yaptığımız güçlerin güvenliğine bağlılığımızı göstermektir."

Türkiye, Amerikan bayraklarıyla PYD bayraklarının aynı karede görüldüğü devriye fotoğraflarına sert tepki göstermiş, Washington yönetiminin PYD'ye sağladığı desteği sona erdirmesi çağrısında bulunmuştu.

Albay Dorrian ayrıca, SDG unsurlarının Tabka kentinde ilerlemeye devam ettiğini ve bu bölgedeki bir hasteneyi ele geçirdiğini ifade ederek, "Koalisyon, Tabka'daki SDG unsurlarına hava saldırılarıyla destek vermeye devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.