Amine Gülşe'nin dövmesi

55 bin Suriyeli bayram için ülkesine gidiyor

1 Başkan Erdoğan Çamlıca Korusunda vatandaşlarla buluştu Başkan Erdoğan, Çamlıca'daki Radyo-TV kulesindeki incelemelerinin ardından, koru içerisinde vatandaşlarla bir araya geldi.

2 Anadolu liselerine ek kontenjan artışı Milli Eğitim Bakanlığı, liselere geçişte yüzde 95 doluluk oranına ulaşan Anadolu liselerinin kontenjanını 58 bin artırdı.

3 Tatili ucuza getirmenin yolları Kurban Bayramı tatilinin hafta sonlarıyla birleşmesi turizmde hareketliliğe yol açarken, Turizmde yaşanan büyük hareketlilik online alışverişlere de yansıyor.

4 82 yaşındaki adam kaslı vücuduyla ilgi çekiyor 82 yaşında Toshisuke Kanazawa vücut geliştirme sporuyla ilgileniyor. Yaşlı adam, vücuduyla adeta gençlere taş çıkartıyor.

5 Dil kanserinin belirtileri Eğer dilinizin üzerinde kenarları düzensiz, ülserleşmiş bir yara çıkmışsa ve uzun süre gerilemiyorsa mutlaka bu önerileri dikkate alınız.

6 Devler Ligi ve Avrupa Ligi kuraları çekildi Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz F.Bahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in, play-off turuna yükselmeleri halinde karşılaşacağı muhtemel takımlar belli oldu.