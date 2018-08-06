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Amine Gülşe'nin dövmesi

Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'in sevgilisi Amine Gülşe'nin, sırtına yaptırdığı dövme yıllar sonra farkedildi.

Haber Merkezi | 06.08.2018 - 15:03..
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Mesut Özil, kendisine yapılan ırkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı. Özil'e bu zor zamanlarından en büyük destek oyuncu nişanlısı Amine Gülşe'den geldi.

Amine Gülşe'nin dövmesi

"NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE"

Güzel mankenin bazı takipçileri, 2014 güzelinin milli duyguların dile geldiği bugünlerde, sırtına yaptırdığı "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazdığı dövmeyi gündeme getirdi. Amine'nin eski fotoğraflarını sayfalarında paylaşan takipçileri Amine'yi yere göğe sığdıramadı.

Amine Gülşe'nin dövmesi

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