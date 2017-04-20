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Anadolu Efes Merter fabrikasını kapatacak

Anadolu Efes, kentleşme nedeniyle şehir içinde kalan Merter fabrikasında üretimi durdurup, faaliyetleri Ankara, Adana ve İzmir'e kaydıracak.

20.04.2017 - 10:16
  1. Haberler
  2. Ekonomi

efes

Anadolu Efes'ten KAP'a yapılan açıklamada, şirketin çevresel, ekonomik, toplumsal sürdürülebilirlik stratejisi ve üretim verimliliği programı çerçevesinde, kararın kentleşme sonucu şehir merkezinde kalan bir fabrikanın şehir ve bölge halkı üzerindeki çevresel ve lojistik etkileri göz önünde bulundurularak alındığı ifade edildi.

FABRİKANIN OLDUĞU ALAN DEĞERLENDİRİLECEK

Açıklamada, toplam kapasite içerisinde yüzde 15 paya sahip olan İstanbul fabrikasının üretiminin kaydırılması ile kapasite kullanım oranının artmasının hedeflendiği ve fabrikanın bulunduğu alan ile ilgili değerlendirmelerin de devam ettiği belirtildi.

ÇALIŞANLARA TÜM HAKLARI VERİLECEK

İstanbul fabrikasındaki çalışanların öncelikli olarak diğer lokasyonlarda bulunan açık pozisyonlara kaydırılması sürecini yürüteceğini açıklayan şirket, "Yeterli ve uygun açık pozisyon olmaması ya da çalışanlarımızın tercih etmesi durumunda işten ayrılacak çalışanlarımızın tüm hukuki ve özlük hakları yasalar çerçevesinde korunacaktır." ifadelerini kullandı.

TOPLAM BEDEL 14 MİLYON LİRA

Açıklamada ayrıca diğer lokasyonlara kaydırılacak ve işten ayrılacak çalışan sayısının henüz netleşmediği, Merter fabrikasında görevli tüm çalışanlar için tahmini kıdem ve ihbar tazminatları toplamının ise 14 milyon TL olduğu ifade edildi.

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