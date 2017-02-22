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Ananaslı pizzayı yasaklayabilirim!

İzlanda Cumhurbaşkanı 'pizzada ananas kullanılmasını yasaklayabilirim' açıklaması yapınca sosyal medyada tartışma yarattı.

22.02.2017 - 13:05
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İzlanda'nın akademisyen ve tarihçi Cumhurbaşkanı Gudni Th. Johannesson'ın konu hakkındaki açıklaması İzlanda basınının ve sosyal medyanın gündemine 'bomba' gibi düştü.

Ananaslı pizzayı yasaklayabilirim!

İzlanda'nın kuzeyindeki Akureyri kasabasındaki bir liseyi ziyaret eden Johannesson buradaki öğrencilerle yaptığı sohbette kişisel soruları yanıtladı.

MANCHESTER UNITED TARAFTARI

İngiltere Premier Ligi'nde tuttuğu takımın Manchester United olduğunu açıklayan Johannesson'a ananslı pizzaya olan yaklaşımı da soruldu.

YASAKLARIM

Buna karşı olduğunu belirten İzlandalı lider bir adım daha atarak 'yasaları tek başına çıkarma yetkisi olsaydı ananaslı pizzayı yasaklayacağını' söyledi.

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