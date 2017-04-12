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ANAR'ın anketinde evet önde

Abdulkadir Selvi, ANAR'ın anketini paylaşarak 'evet' oylarının önde olma nedeninin 'hayır'cıların yanlış kampanyaları olduğunu söyledi.

12.04.2017 - 09:05
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Hürriyet yazarı Selvi, ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu ile konuştuğunu ve 'hayır'cıların yanlış kampanya politikaları nedeniyle başta eşit olan evet-hayır oylarının evet lehine ilerlediğini öğrendiğini söyledi.

"Bıçak sırtı olan evet ve hayır oyları değişti" diyen Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"EVET ÖNDE"

"16 Nisan'a 4 gün kala ANAR'ın anketi çıktı. Evetler önde.

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu ile konuştum. 'Referandum kampanyası başladığında evet ve hayır oyları eşitti. Ancak kampanya sürecinin evetlere yaradığı, hayır oylarının ise gerilediği ortaya çıktı' dedi.

İbrahim Uslu, 'Kampanya süreci evete yaradı' diye değerlendiriyor.

ANAR'ın anketinde evet önde

"HAYIRCILARIN KAMPANYASI EVETÇİLERE YARADI"

Başta Hollanda ve Almanya olmak üzere AB'deki (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan düşmanlığı ve CHP'lilerin denize dökmeye kadar varan kampanya yanlışları etkili oldu.

İbre döndü. Uzun süre evet ve hayır oyları bıçak sırtı yorumunu bu verilere dayalı olarak yapmıştık.

YURTDIŞI OYLARI

İbrahim Uslu'nun iki uyarısı oldu.

1- Yurtdışı oyları.

2- Utangaç seçmen etkisi.

Yurtdışı oylarında yüzde 16.2 oranında bir atış var. AK Parti, yurtdışından 1-1.5 puan bekliyor. ANAR'ın verilerine eklendiğinde 53-47 dengesi olabilir.

UTANGAÇ SEÇMENLER

Utangaç oyu ise İngiltere'deki Brexit oylaması ve (ABD Başkanı Donald) Trump'ın seçiminde gördük. Kamuoyu araştırma şirketleri ters köşe olmuştu.

İbrahim Uslu, 'Eğer utangaç seçmen sayısı yüksekse sonuçlar tahminimizi bozabilir ya da etkisiz çıkabilir' dedi.

Fırından çıkan ekmek gibi ANAR'ın dün öğle saatlerinde raporlaması biten araştırmasını sıcağı sıcağına paylaşmak istedim."

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